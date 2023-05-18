Вчені нарешті дізналися, який вигляд мала перша істота на Землі

У новому дослідженні вчені з Каліфорнійського університету в Берклі виявили, що гребінцеві насправді є найближчими родичами перших тварин на землі, і їх досі можна знайти у сучасних океанах та акваріумах. Тепер дослідники вважають, що за допомогою цього відкриття їм вдасться пролити світло на походження життя та еволюцію.

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Так, протягом тривалого часу губки (Porifera) були головним претендентом на звання першої тварини через їхню анатомічну простоту, як-от відсутність нервової системи, але коли дослідники глибше занурились у генетичну історію, в губок з'явився суперник – гребінчасті медузи (ctenophores).

Ці істоти лише віддалені родичі справжніх медуз, але перемагають губок у перегонах за першість, попри те, що мають складнішу диференційовану нервову систему. Вони є чудовим прикладом того, що еволюція не є прямою лінією від меншої до більшої складності організмів.

Останній загальний предок усіх тварин, ймовірно, жив 600 або 700 мільйонів років тому. Важко знати, якими вони були, оскільки були тваринами з м'яким тілом і не залишили прямих скам'янілостей. Але ми можемо використовувати порівняння між присутніми тваринами, щоб дізнатися про наших спільних предків,

– зазначив молекулярний біолог і автор дослідження Деніел Рохсар.

Попередній аналіз, зосереджений лише на послідовностях генів, дав суперечливі результати: деякі послідовності свідчать про те, що першими на Землі з'явилися губки, а інші вказують на те, що це були гребінчасті медузи.

Найстаріша істота на Землі / Фото Darrin Schultz, Monterey Bay Aquarium Research Institute​

Зазначимо, що гребінцеві мають 8 наборів вій, схожих на щупальця, які збігають з боків і використовуються для руху в океані. Ці істоти пересуваються на глибині трохи понад 6 кілометрів під поверхнею океану.

Як вчені проводили дослідження

Дослідники порівняли свої нещодавно секвеновані геноми гребінчастої медузи, двох морських губок, двох одноклітинних тварин (хоанофлагеллят і амеби) і мікробного рибного паразита, пов'язаного як з тваринами, так і з грибами (іхтіоспора), з іншими більш сучасними тваринами.

Зчеплення висококонсервативних генних послідовностей, знайдених в одній хромосомі в усіх тварин, виявило очевидну закономірність. Губки та більш сучасні тварини мають однакові ознаки рідкісного типу злиття та перебудови хромосом. Але цього не було у гребінчастих медуз, геноми яких схожі на інших одноклітинних тварин.

Отже, ймовірніше, спочатку еволюціонували гребінчасті медузи, а потім губки. Потім ці губки передали своє нове змішане розташування хромосом тваринам-нащадкам.