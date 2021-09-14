В Британии пес выбежал на поле для крокета и украл мяч: курьезное видео
Источник:The Guardian
Матч по крокету едва не был сорван из-за пушистого хулигана. Пес породы кокер-спаниель выбежал на поле прямо с поводком и украл мяч.
Вероятно, игривый песик не смог сдержаться и вырвал поводок из рук своего владельца. Когда одна из участниц команды сделала подачу мяча, пес обрадовался и немедленно его поймал.
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Как только мячик попал в пасть собаки, как та немедленно начала убегать. Спортсменки побежали за хвостатым вором.
В конце концов одна из игроков сумела подозвать спаниеля к себе. Песик подбежал и вернул мяч, и игра продолжилась.Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.
Крокетспортивная игра. В ней участники бьют специальными молотками по деревянному шару, чтобы заставить его как можно быстрее пройти сквозь специальные ворота.
Источник: Википедия
Спаниель украл мяч во время игры в крокет: смешное видео
Спасли кота на стадионе
Счастливое спасение котика произошло недавно во время матча по футболу в США.
- Футбольный поединок проходил в Майами на арене Hard Rock Stadium. Это был матч между командой Аппалачского университета и университета Майами.
- Неожиданно с верхней трибуны сорвался кот. Животное зацепилось за провода и висело буквально на одном коготке.
- Болельщики с верхней трибуны пытались достать кота, но не могли. Тогда снизу развернули американский флаг, куда и упало животное.
- Инцидент привлек внимание всех людей на стадионе. Когда котика спасли, болельщики начали громко кричать и вставать со своих мест.
- Испуганное животное вырвалась из рук своих спасителей, но потом его поймали работники стадиона. Котика отвезли к ветеринару.
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Как спасли кота на стадионе: видео