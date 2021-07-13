В Великобритании хотят на законодательном уровне запретить содержать слонов в зоопарках. Рекомендации в этом рассматривает правительство страны.

Их предоставила группа защиты слонов Elephant Welfare Group. Правительство поручило им разработать основанные на фактах рекомендации для улучшения содержания слонов и их благополучие в Британии.

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В Британии могут запретить содержать слонов в зоопарках

Согласно последним сообщениям, предполагают, что в дальнейшем Elephant Welfare Group таки будут рекомендовать запретить содержание слонов в неволе. Это может положить конец векам такой практики.

Ведь животные в неволе страдают от психологических и физических недугов. Директор фонда Born Free Уилл Трэверс рассказал, что общественность в зоопарках видит животных вне контекста их природной среды.

... Когда мы знаем, что можем сделать гораздо лучше для слонов, защищая их и огромные территории, которые им нужны, чтобы они могли жить в дикой природе…

– пояснил Трэверс.



Слонов в Британии могут запретить содержать в зоопарках / Фото Pixabay

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудеса. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina ®, не только вкусный, но и полезный.

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Отчет по слонах готовили 10 лет

Отчет Elephant Welfare Group готовили 10 лет и он основывается на доказательствах. Уилл Трэверс уверяет, что запрет будет иметь поэтапный подход.

Я думаю, что это будет прогрессивный процесс, с помощью которого слоны или вернутся в дикую природу, или это будут препятствовать импорту или разведению слонов,

– рассказал директор фонда.

В 11 зоопарках Британии живет 51 слон. Уилл Трэверс предположил, что вероятно слонов оставят жить в заповедниках.

Кстати, слоны сложные социальные существа, которые живут в семьях. В дикой природе они проходят до 30 миль ежедневно в поиске пищи. Более того, на свободе они живут до 50 лет, а в неволе – до 17 лет.

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