Известно, что Пен Фартинг покинул Афганистан со своими животными, но без персонала организации.

Важно 6 способов защитить домашних любимцев от блох: плюсы и минусы

Иен МакГилл, который находился на борту самолета, сообщил, что животных после приземления отправили в карантинные приюты. "Животные, учитывая то, что они пережили, в целом в очень хорошем состоянии", — добавил МакГилл.

"Да, мне удалось привести животных на рейс, чтобы отправить в безопасное место. Однако я не мог забрать своих сотрудников, поскольку талибы приставили мне АК-47 к лицу и сказали, что они остаются. Я мало что мог бы сделать. Но это не значит, что мы сдались", — добавил Пен Фартинг.

Также он сообщил, что некоторые животные из его приюта уже успели найти любящую семью в Великобритании по прибытии.

Что известно о приюте

Еще в 2007 году Пен Фартинг в Кабуле открыл свой приют для животных Nowzad. Мужчина создал его, чтобы воссоединить солдат с животными, которых они спасли на фронте. В организации всего 60 кошек и 140 собак, а также 68 сотрудников, которые за ними ухаживают.

Позже он написал книги о своей собаке: "Собака, изменивший мой взгляд на мир. Приключения и судьба пса Наузада" и "Собаки, которых мы спасли. Нет места лучше, чем дом".

Как британец пытался спасти своих животных из Афганистана – читайте здесь.