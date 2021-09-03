Відомо, що Пен Фартінг покинув Афганістан зі своїми тваринами, проте без персоналу організації.

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Ієн Макгілл, який перебував на борту літака, повідомив, що тварин після приземлення відправили в карантинні притулки. "Тварини, враховуючи те, що вони пережили, в цілому в дуже хорошому стані", — додав Макгілл.

"Так, мені вдалося привести тварин на рейс, аби відправити у безпечне місце. Проте я не міг забрати своїх співробітників, оскільки таліби приставили мені АК-47 в обличчя і сказали, що вони залишаються. Я мало що міг би зробити. Але це не означає, що ми здалися", – додав Пен Фартінг.

Також він повідомив, що деякі тварини з його притулку вже встигли знайти люблячу родину у Великій Британії по прибутті.

Що відомо про притулок

Ще у 2007 році Пен Фартінг у Кабулі відкрив свій притулок для тварин Nowzad. Чоловік створив його, щоб возз'єднати солдат з тваринами, яких вони врятували на фронті. В організації всього 60 котів і 140 собак, а також 68 співробітників, які за ними доглядають.

Пізніше він написав книжки про свого собаку: "Пес, який змінив мій погляд на світ. Пригоди та щаслива доля пса Наузада" та "Собаки, яких ми врятували. Немає місця кращого, ніж дім".

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