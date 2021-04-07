В Рио-де-Жанейро запретили наносить рисунки на кожу любимцев. Тем, кто не будет соблюдать правило, грозит штраф.

Нарушителям закона грозит штраф в размере до 26 тысяч долларов или даже наказание в виде 3 лет тюрьмы.

Важно Что делать, если кот застрял на дереве

Закон приняли после того, как зоозащитники обратили внимание на большое количество фотографий любимцев с татуировками. Хозяева публиковали фото собак и кошек с рисунками на теле в социальных сетях.



Животные не принимают решения о татуировках, а вынуждены терпеть из-за прихоти владельца / Фото Zen.yandex

Автором проекта стал депутат Карлос Минк, который прислушался к мнению активистов. Тату-мастера и ветеринары поддерживают законопроект.

Процесс нанесения татуировки является достаточно болезненным, поэтому животные не должны терпеть боль ради прихоти владельца. Рисунки на коже можно делать только людям, которые сознательно принимают решение об этом.



Лучше разместить на собственной коже портрет любимца / Фото foto-tattoo

Хозяевам, которые хотят совместить любовь к татуировкам и своим любимцам, советуют наносить портреты воспитанников себе на кожу.

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.