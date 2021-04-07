В Бразилии запретили делать татуировки кошкам и собакам
В Рио-де-Жанейро запретили наносить рисунки на кожу любимцев. Тем, кто не будет соблюдать правило, грозит штраф.
Источник:Globo
Нарушителям закона грозит штраф в размере до 26 тысяч долларов или даже наказание в виде 3 лет тюрьмы.
Важно Что делать, если кот застрял на дереве
Закон приняли после того, как зоозащитники обратили внимание на большое количество фотографий любимцев с татуировками. Хозяева публиковали фото собак и кошек с рисунками на теле в социальных сетях.
Животные не принимают решения о татуировках, а вынуждены терпеть из-за прихоти владельца / Фото Zen.yandex
Автором проекта стал депутат Карлос Минк, который прислушался к мнению активистов. Тату-мастера и ветеринары поддерживают законопроект.
Процесс нанесения татуировки является достаточно болезненным, поэтому животные не должны терпеть боль ради прихоти владельца. Рисунки на коже можно делать только людям, которые сознательно принимают решение об этом.
Лучше разместить на собственной коже портрет любимца / Фото foto-tattoo
Хозяевам, которые хотят совместить любовь к татуировкам и своим любимцам, советуют наносить портреты воспитанников себе на кожу.
Закон также хотят принять на уровне государства.
Поделиться новостью