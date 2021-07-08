Большие малыши: милые фото гигантских собак, которые переросли своих хозяев

Домашние животные не обязательно должны помещаться на руках. Некоторые из них готовы посоревноваться в габаритах даже со своими хозяевами.

К каким бы размеров не вырастал наш любимый пес, он всегда будет хотеть залезть на и почувствовать себя в теплых объятиях.

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Впрочем, иногда четвероногие любимцы достигают таких больших размеров, что могут не оставить своим хозяевам выбора. Если такая собака захочет свою порцию ласки – она ее получит, с согласия хозяина или без.

Некоторые хозяева поделились замечательными фотографиями, на которых их питомец будто не представляет, до каких размеров вырос. Смотрите теплые фото самых верных друзей, сопротивляться настойчивости которых нет никакого смысла.

Удержать гиганта на руках – дело не из легких / Фото BuzzFeed

Потанцуем ? / Фото BuzzFeed

Собака – это верный друг, всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том , чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Вот это действительно широкие объятия / Фото BuzzFeed

Кому-то надо ванна большего размера / Фото BuzzFeed

Полностью искупаться не получится / Фото BuzzFeed