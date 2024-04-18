Вокруг света за 99 дней: какое животное может пересечь океан за этот короткий период времени

Исследователи обнаружили, что одному из самых грозных хищников Мирового океана необходимо чуть менее 100 дней, чтобы проплыть из Африки в Австралию. Такое под силу только ему.

Речь идет о больших белых акулах. Они одни из самых выносливых путешественников в мире, а потому их регулярно можно увидеть такими, пересекающими экстремальные маршруты по всему Мировому океану.

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Какое животное может пересечь океан за этот короткий период

Исследователи обнаружили, что некоторые морские хищники демонстрируют незаурядные способности к трансокеанской миграции, устанавливая новые рекорды среди морских животных.

В исследовании, проведенном в начале 2000-х годов, ученые наблюдали за самкой большой белой акулы, которая совершила 20 000-километровое путешествие из Южной Африки в Австралию и обратно. Эта миграция длилась 9 месяцев, демонстрируя невероятную скорость и выносливость этих морских существ.

Большие белые акулы ежегодно мигрируют на большие расстояния, обычно в одиночку / Фото Unsplash

В 2005 году ученые обнаружили, что трансокеанская миграция морского хищника содержала одну из самых быстрых известных обратных путешествий любого морского животного. Первый отрезок пути, который пересекал Индийский океан на восток, был особенно примечателен своей скоростью.

Акулу-рекордсменку назвали Николь, в честь известной актрисы Николь Кидман, которая является поклонницей больших белых акул. 7 ноября 2003 года ученые прикрепили к самке электронный трекер, когда она находилась в водах Южной Африки, это позволило команде отслеживать ее передвижения. Известно, что по завершению первого этапа путешествия трекер упал в Западной Австралии, а данные с него были переданы на спутник.

Что ученые выяснили?

Благодаря революционному открытию ученые установили, что Николь проплыла удивительные 11 000 километров из Южной Африки в Австралию за рекордные 99 дней. Использование электронных меток позволило исследователям раскрыть захватывающие детали этой миграции:

Во-первых, во время путешествия из Южной Африки в Австралию акула плыла в среднем со скоростью 4,7 километра в час, что соперничает с самым быстрым в океане тунцом. Во-вторых, команда обнаружила, что большую часть путешествия акула провела на поверхности воды, хотя порой она ныряла на глубину 980 метров - в 2005 году это стало рекордом для белых акул.

Однако, позже ученые обнаружили, что эти самые высокие хищники в океане на самом деле способны погружаться на глубину 1 128 метров.

Большие белые акулы - одни из самых выносливых путешественников в мире / Фото Unsplash

В исследовании 2005 года под руководством доктора Рамона Бонфилса было обнаружено, что большие белые акулы могут быть более уязвимыми в открытом океане, чем считалось ранее. Эти акулы, которые уже считаются уязвимыми, находятся под защитой на национальном уровне в таких странах, как Южная Африка и Австралия.

Впрочем, исследование предполагает, что во время больших трансокеанских миграций большие белые акулы могут подвергаться риску из-за рыболовной деятельности человека в открытом океане.