Более 11 часов в воде: собака спасла хозяина, когда их лодка утонула

Собака провела более 11 часов в воде и не переставала плыть. Все ради того, чтобы спасти хозяина.

В заливе Мортон-Бей, что в Австралии, рыбак увидел немецкую овчарку. Впоследствии оказалось, что собаку зовут Хайди.

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Четырехлапая плыла рядом с коробкой для рыбацкой снасти, гидрокостюмом и другими вещами. Мужчина выловил измученное животное и связался с береговой охраной.

На вызов прибыл вертолет, 4 спасательных катера, гидроцикл, береговая охрана и команда спасателей из волонтерской организации. Ведь было понятно, что где-то затонула лодка, на которой было неизвестно сколько людей.

Собаку оставили на суше, хотя она постоянно пыталась нырнуть снова в воду. Спасателям удалось найти хозяина, который цеплялся за край лодки, уже почти полностью ушедшую под воду.



Хайди и хозяин / Фото Queensland Police

Мужчина рассказал, что потерял управление лодкой еще в минувший вечер. В воде среди множества вещей, он не смог найти свою собаку.

Согласно полицейскому отчету, Хайди провела в заливе около 11 часов, разыскивая помощь для своего хозяина. Несмотря на то, что собака очень устала, однако не переставала плыть.

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Ни хозяин, ни его питомец не пострадали и вскоре смогли воссоединиться. По словам мужчины, все 15 часов, которые он дрейфовал в воде, не переставал надеяться, что Хайди найдет помощь.

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