Звездный кот Шайба во Львове: как прошли выходные боевого пушистика

На выходные во Львов с визитом прибыл звездный боевой кот Шайба. Он приехал вместе со своим опекуном военным Александром Ляшуком.

Во внеслужебное время кот Шайба занимается волонтерством и общественными делами. Именно для этого он и приехал во Львов 25 – 26 мая. Подробнее свое времяпрепровождение в эти выходные он рассказал в инстаграме.

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Что Шайба делал во Львове?

В субботу, 25 мая, Александр Ляшук и Шайба побывали на футбольном матче и наблюдали за поединком львовского ФК "Рух" и киевского ФК "Динамо". Звездный гость турнира кот Шайба даже сделал первый удар по мячу в начале матча.



Кот Шайба побывал на футбольном матче / Скриншот из инстаграма @foot.blog.ilchenko

В воскресенье, 26 мая, кот Шайба посетил львовский приют "Дом спасенных животных". В приюте, который недавно объявил о трудном финансовом положении и вероятность закрытия, проходила благотворительная ярмарка. Кот Шайба помогал собирать деньги на работу "Дома".

Кот Шайба посетил "Дом спасенных животных" / Фото Ореста Залипского

Кто такой кот Шайба?

Солдат Александр Ляшук нашел двух брошенных котят возле сельского магазина в южном направлении. Взяв их к себе, военный начал ухаживать за котятами, но одно из них особенно привлекло его внимание. Кот, которого Александр ласково назвал Шайбой, быстро увеличивался в размерах, становился круглым и напоминал шайбу.

Кот и Александр активно занимаются волонтерской деятельностью, собрав почти 4 миллиона гривен на необходимые вещи для фронта. Кит вместе с Александром делятся новостями об их службе на странице в Instagram. Несмотря на свои обязанности, оба находят время на общественную деятельность, в частности, на подготовку к Киевскому марафону во время коротких перерывов. Их последнее мероприятие привело их во Львов.

К слову, Шайба был отмечен волонтерской наградой за свою боевую и волонтерскую деятельность. Это делает Шайбу первым кошачьим, который получил такое признание, в след за псом Патроном, который стал первым животным, награжденным во время войны в Украине.