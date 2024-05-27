У позаслужбовий час кіт Шайба займається волонтерством і громадськими справами. Саме для цього він і приїхав до Львова 25 – 26 травня. Детальніше своє проведення часу цими вихідними він розповів в інстаграмі.

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Що Шайба робив у Львові?

У суботу, 25 травня, Олександр Ляшук і Шайба побували на футбольному матчі й спостерігали за поєдинком львівського ФК "Рух" і київського ФК "Динамо". Зірковий гість турніру кіт Шайба навіть зробив перший удар по м'ячу на початку матчу.



Кіт Шайба побував на футбольному матчі / Скриншот з інстаграму @foot.blog.ilchenko

У неділю, 26 травня, кіт Шайба відвідав львівський притулок "Домівка врятованих тварин". У притулку, який нещодавно оголосив про скрутне фінансове становище та ймовірність закриття, проходив благодійний ярмарок. Кіт Шайба допомагав збирати гроші на роботу "Домівки".



Кіт Шайба відвідав "Домівку врятованих тварин" / Фото Ореста Залипського

Хто такий кіт Шайба?

Солдат Олександр Ляшук знайшов двох покинутих кошенят біля сільської крамниці на південному напрямку. Взявши їх до себе, військовий почав доглядати за кошенятами, але одне з них особливо привернуло його увагу. Кіт, якого Олександр ласкаво назвав Шайбою, швидко збільшувався в розмірах, ставав круглим і нагадував шайбу.

Кіт та Олександр активно займаються волонтерською діяльністю, зібравши майже 4 мільйони гривень на необхідні речі для фронту. Кіт разом з Олександром діляться новинами про їхню службу на сторінці в Instagram. Попри свої обов'язки, обидва знаходять час на громадську діяльність, зокрема, на підготовку до Київського марафону під час коротких перерв. Їхній останній захід привів їх до Львова.

До слова, Шайба був відзначений волонтерською нагородою за свою бойову та волонтерську діяльність. Це робить Шайбу першим котячим, який отримав таке визнання, у слід за псом Патроном, який став першою твариною, нагородженою під час війни в Україні.