Блуждал вдоль забора и не мог воссоединиться с мамой: как мужчина спас маленького лося

В Канаде мужчина спас маленького лося, потерявшего маму и бродящего у трассы. Как помогли животному – читайте в материале.

Канадка Андреа рассказала, что стояла в ужасной пробке из-за стоящего посреди дороги лося.

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Во время этого женщина заметила на обочине еще и маленького лосенка, который неуверенно стоял на ножках. Он пытался перепрыгнуть изгородь, ведущую на трассу. Однако для этого ему еще не хватало сил. Малыш бродил вдоль забора, а сама мама была ужасно взволнована.

Джо Тейт, также застрявший в пробке из-за лосиной семьи, вместе с друзьями возвращался с рыбалки. Мужчина решил помочь маленькому существу.

Все могло пойти плохо. Я понимаю и знаю это. Однако все было только к лучшему, и риск, на который я пошел, этого стоил,

– прокомментировал Джо Тэйт.

Мужчина дождался, когда полоса движения отгородила маму от лосенка и бросился к малышу. В это время друзья загородили животному осмотр, а Джо подхватил маленькое существо на руки и перенес через ограждение. Это помогло лосенку воссоединился с матерью и избавиться от пробки на дороге.

Смотрите фото: как мужчина спасал маленького лося

Почему поступок мужчины был рискован

Лось, находящийся в стрессе из-за страха за детеныша, способен серьезно повредить человеку. Поэтому в таких случаях советуют не вмешиваться.

Однако Тейт вспомнил, когда подошел к лосенку, малыш был так измучен, что почти упал в объятия спасителя. Без вмешательства человека – мог бы погибнуть.

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