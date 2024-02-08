Блогер наткнулась на дикого медведя на прогулке по парку: что было дальше – шокирующее видео

С мексиканской блогером Исамар Гамес произошел курьезный, и одновременно опасный, инцидент. Во время прогулки по парку ее преследовал ужасный черный медведь.

Несмотря на нервный смех, она изо всех сил пыталась сохранять спокойствие. Девушке удалось заснять этот момент на камеру.

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Блогер наткнулась на дикого медведя во время прогулки по парку

На опубликованном видео Исамар Гамес рассказала о своих испытаниях. Она показала, как изо всех сил старалась сохранять спокойствие, идя по пустой тропинке.

Не ходи сюда. Не беги. Просто сохраняй спокойствие и не беги. Мой смех нервный, извините,

– говорит Исамар, сквозь нервный смех.

Зверь не прекращал следовать за ней и почти приближался вплотную.

Блогера преследовал по парку ужасный черный медведь / Фото из инстаграма @isagamez1022

Парк, где можно встретить черных медведей, расположен в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия, штат Нуэво-Леон.

К счастью, медведь не трогал ее. Зверь шел за блогером около пяти минут, но потом нашел себе более интересное занятие.

Для просмотра фото и видео листайте справа:

Что делать при встрече?

В случае встречи с медведем в парке специалисты настоятельно рекомендуют сохранять спокойствие, воздерживаться от резких движений и бегства.

Крайне важно не поворачиваться к медведю спиной и не смотреть ему в глаза. Специалисты также не рекомендуют притворяться мертвым.

Хотя американский черный медведь обычно избегает конфронтации, следует отметить, что взрослый медведь способен нанести смертельный вред человеку.

В Карпатах туристка наткнулась на огромного медведя

Альпинистка из Львова Антонина Черний также не надеялась, что встретит медведя, впрочем, ей "фортануло". Во время одинокого похода в Карпатах девушка наткнулась на "огромного, как танк" медведя.

Неожиданная встреча произошла, когда Антонина поднималась на гору Высокая вблизи Осмолоды. По ее словам, животное было "огромное, как танк" и находилось от нее всего за 150 – 200 метров. Но, альпинистка не испугалась, достала телефон и сняла встречу.

Украинская альпинистка также написала, что несмотря на опасность, в тот момент не было счастливее человека, чем она. В то же время Тоня призвала не повторять ее "трюки".