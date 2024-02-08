Несмотря на нервный смех, она изо всех сил пыталась сохранять спокойствие. Девушке удалось заснять этот момент на камеру.

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Блогер наткнулась на дикого медведя во время прогулки по парку

На опубликованном видео Исамар Гамес рассказала о своих испытаниях. Она показала, как изо всех сил старалась сохранять спокойствие, идя по пустой тропинке.

Не ходи сюда. Не беги. Просто сохраняй спокойствие и не беги. Мой смех нервный, извините,

– говорит Исамар, сквозь нервный смех.

Зверь не прекращал следовать за ней и почти приближался вплотную.

Блогера преследовал по парку ужасный черный медведь / Фото из инстаграма @isagamez1022

Парк, где можно встретить черных медведей, расположен в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия, штат Нуэво-Леон.

К счастью, медведь не трогал ее. Зверь шел за блогером около пяти минут, но потом нашел себе более интересное занятие.

Для просмотра фото и видео листайте справа:

Что делать при встрече?

В случае встречи с медведем в парке специалисты настоятельно рекомендуют сохранять спокойствие, воздерживаться от резких движений и бегства.

Крайне важно не поворачиваться к медведю спиной и не смотреть ему в глаза. Специалисты также не рекомендуют притворяться мертвым.

Хотя американский черный медведь обычно избегает конфронтации, следует отметить, что взрослый медведь способен нанести смертельный вред человеку.

В Карпатах туристка наткнулась на огромного медведя

Альпинистка из Львова Антонина Черний также не надеялась, что встретит медведя, впрочем, ей "фортануло". Во время одинокого похода в Карпатах девушка наткнулась на "огромного, как танк" медведя.

Неожиданная встреча произошла, когда Антонина поднималась на гору Высокая вблизи Осмолоды. По ее словам, животное было "огромное, как танк" и находилось от нее всего за 150 – 200 метров. Но, альпинистка не испугалась, достала телефон и сняла встречу.

Украинская альпинистка также написала, что несмотря на опасность, в тот момент не было счастливее человека, чем она. В то же время Тоня призвала не повторять ее "трюки".