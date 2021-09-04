Как близнецы: курьезная подборка фото животных, похожих друг на друга

4 сентября 2021 , 12:36
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Источник:

nv.ua

Хотя эти домашние любимцы невероятно похожи, они точно не родные братья и сестры. Все просто – они принадлежат к разным видам, но природа пошутила и сделала их подобными.

Неизвестно, взяли ли владельцы этих животных специально потому, что они имеют одинаковую окраску. Однако мы точно знаем, что всех этих котиков, собачек, морских свинок и даже ягнят очень любят. Смотрите подборку оригинальных фото животных-близнецов.

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Это точно не мой ребенок?


Фото Dreamworld

Этот песик немного удивлен такой схожестью


Фото SarahSmillaReport

Интересно, кто из них шпион


Фото thkce

Невероятные близнецы


Фото EveryDayImJocelyn

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Котик не слишком доволен, что имеет двойника


Фото patryks_world

Эта парочка очень милая


Фото Gamer_Diva

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Похожи, как братья


Фото yallaroo_genetics

Автор: Аліна Рудченко