Бездомные котики спасли кафе от закрытия: что сделали четырехлапые

В Японии Наоки Тераока едва не потерял свой ресторанный бизнес из-за финансовых трудностей. Однако помогли его спасти бездомные коты.

В 2018 году в Осаке Наоки Тераока открыл маленькое заведение, которое назвал "Diorama". Его особенностью были маленькие макеты железной дороги с миниатюрными поездами, мостами, станциями и даже крохотными работниками.

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Заведение стало популярным, однако в 2020 году из-за пандемии COVID-19, оно оказалось на грани закрытия. Спасли мужчину и его бизнес – бездомные коты.

Смотрите фото котиков из заведения:

Когда четвероногая решила зайти в "Diorama", японец не прогонял ее, а накормил и позволил поиграть с моделями поездов. Кошка начала возвращаться в заведение и приводить с собой других четырехлапых.

Смотрите видео: как котики ведут себя в "Diorama"

Тогда Наоки захотел фотографировать забавных животных и публиковать фото в социальных сетях. Это привлекло внимание людей, специально приходивших в заведение, чтобы посмотреть на пушистых озорников.

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Посетители были в восторге от кошек, которые играли с фигурками и были ласковыми с людьми. Все это сделало заведение Наоки Тераока популярным и помогло избежать закрытия.

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