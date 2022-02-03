У 2018 році в Осаці Наокі Тераока відкрив маленький заклад, який назвав "Diorama". Його особливістю були маленькі макети залізниці з мініатюрними поїздами, мостами, станціями та навіть крихітними працівниками.
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Заклад став популярним, проте у 2020 році через пандемію COVID-19, він опинився на межі закриття. Врятували чоловіка та його бізнес – безпритульні коти.
Дивіться фото котиків із закладу:
Коли чотирилапа вирішила зайти до "Diorama", японець не проганяв її, а нагодував та дозволив погратися з моделями потягів. Кішка почала повертатися до закладу та приводити із собою інших чотирилапих.
Дивіться відео: як котики поводяться в "Diorama"
Тоді Наокі захотів фотографувати кумедних тварин та публікувати фото у соціальних мережах. Це привернуло увагу людей, які спеціально приходили в заклад, аби подивитися на пухнастих бешкетників.
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Відвідувачі були в захваті від котів, які гралися з фігурками та були лагідними з людьми. Усе це зробило заклад Наокі Тераока популярним та допомогло уникнути закриття.
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