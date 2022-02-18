Бездомная собака нашла кошелек в Черновцах и помогла полиции

Трогательная история случилась с жительницей Черновцов. Женщина потеряла кошелек, а беспризорная собачка помогла его вернуть.

Патрульная полиция Черновицкой области сообщила, что бездомная собака нашла кошелек. А правоохранители отыскали владелицу пропажи.

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Собака "поблагодарила" мужчину

На спецлинию полиции обратился неравнодушный мужчина. Он сообщил, что обнаружил кошелек с документами. На место выехал патруль.

Выяснилось, что житель Черновцов ежедневно кормит беспризорную собачку. А благодарный пес принес такую ​​неожиданную находку.



Кошелек вернули владелице / Фото Патрульной полиции Черновицкой области

Мужчина отдал кошелек полицейским. А те быстро отыскали владелицу вещи благодаря имеющимся информационным базам.

Спасибо неравнодушному гражданину, который обратился в полицию. Творите добро, но оно обязательно вернется к вам сторицей,

– комментируют событие в полиции.

Через некоторое время благодарная женщина забрала вещь.

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