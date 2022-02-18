Бездомная собака нашла кошелек в Черновцах и помогла полиции
Источник:Молодой буковинец
Трогательная история случилась с жительницей Черновцов. Женщина потеряла кошелек, а беспризорная собачка помогла его вернуть.
Патрульная полиция Черновицкой области сообщила, что бездомная собака нашла кошелек. А правоохранители отыскали владелицу пропажи.
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Собака "поблагодарила" мужчину
На спецлинию полиции обратился неравнодушный мужчина. Он сообщил, что обнаружил кошелек с документами. На место выехал патруль.
Выяснилось, что житель Черновцов ежедневно кормит беспризорную собачку. А благодарный пес принес такую неожиданную находку.
Кошелек вернули владелице / Фото Патрульной полиции Черновицкой области
Мужчина отдал кошелек полицейским. А те быстро отыскали владелицу вещи благодаря имеющимся информационным базам.
Спасибо неравнодушному гражданину, который обратился в полицию. Творите добро, но оно обязательно вернется к вам сторицей,
– комментируют событие в полиции.
Через некоторое время благодарная женщина забрала вещь.
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