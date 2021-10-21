Без собаки я никуда не пойду, – мальчик убежал, потому что мама не позволила забрать животное

Мальчик убежал из дома, ведь мама не позволила забрать бездомную собаку. Что помогло уговорить ребенка вернуться – читайте в материале.

Поздно вечером в центре города Ровно женщина увидела несовершеннолетнего мальчика с собакой. Ребенок был без присмотра взрослых, поэтому местная жительница вызвала полицию.

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Мальчик отказывался идти домой, ведь мама не пускала его с новым четвероногим другом. "Без собаки я никуда не пойду", – повторял он патрульным. Когда мама сказала, что собака жить с ними не будет, ведь бездомная, ребенок решил сбежать.



Мальчик с собакой / Фото Патрульная полиция

Патрульные нашли мать и совместными усилиями уговорили ребенка вернуться домой. После этого мальчик смастерил для собаки, которую назвал Джесси, временное жилье во дворе. Кроме того, дедушка пообещал сделать для четырехлапой деревянную будку.

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Перед тем, как пойти домой, мальчик еще и оставил собаке свою кофту. Джесси осталась ждать своего нового хозяина во дворе.

Сообщение патрульной полиции Ровенской области

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"Без собаки я никуда не пойду", – повторял мальчик патрульным.

Нетипичный вызов обрабатывали вчера вечером патрульные. Жительница увидела в центре города несовершеннолетнего мальчика с собакой без присмотра взрослых и вызвала полицию.

Выяснилось, домой с собакой его не впустила мать.

– Он бездомный, с нами жить не будет – услышал малый после просьбы забрать друга домой.

Тогда маленький житель решил уйти из дома со своим четвероногим. Не дождались его в этот день и в школе.

Патрульные нашли мать и совместными усилиями уговорили парня вернуться домой. Он смастерил с патрульными временное жилье во дворе, а дедушка со временем пообещал сделать Джесси, так мальчик назвал песен, деревянную будку.

Малый оставил ей свою кофту и Джесси осталась ждать его во дворе...