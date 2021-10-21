Пізно ввечері в центрі міста Рівне жінка побачила неповнолітнього хлопчика з собакою. Дитина була без нагляду дорослих, тому місцева жителька викликала поліцію.

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Хлопчик відмовлявся йти додому, адже мама не пускала його з новим чотирилапим другом. "Без собаки — я нікуди не піду", — повторював він патрульним. Коли мама сказала, що собака жити з ними не буде, адже безпритульна, дитина вирішила втекти.



Хлопчик із собакою / Фото Патрульна поліція

Патрульні знайшли матір і спільними зусиллями вмовили хлопця повернутись додому. Після цього хлопчик змайстрував для собаки, яку назвав Джесі, тимчасове житло у дворі. Крім того, дідусь пообіцяв зробити для чотирилапої дерев'яну будку.

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Перед тим, як піти додому, хлопчик ще й залишив собаці свою кофту. Джесі залишилася чекати на свого нового господаря у дворі.

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Повідомлення Патрульної поліції Рівненської області

Без собаки — я нікуди не піду — повторював хлопчик патрульним.

Нетиповий виклик опрацьовували вчора ввечері патрульні. Рівнянка побачила в центрі міста неповнолітнього хлопчину з собакою без нагляду дорослих і викликала поліцію.

З’ясувалось, додому з собакою його не впустила мати.

— Він безпритульний, з нами жити не буде — почув малий на прохання забрати друга додому.

Тоді маленький рівнянин вирішив піти з дому зі своїм чотирилапим. Не дочекались його цього дня і в школі.

Патрульні знайшли матір і спільними зусиллями вмовили хлопця повернутись додому. Він змайстрував з патрульними тимчасове житло у дворі, а дідусь з часом пообіцяв зробити Джесі, так хлопчик назвав песеня, дерев'яну будку.

Малий лишив їй свою кофту і Джесі залишилась чекати його у дворі...