Соответствующий ролик женщина выложила в своем тиктоке, отметив, что так она делает всегда. Видео за достаточно короткий срок получило многочисленные положительные отзывы.

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Как легко подстричь когти собаке

Эшли Янг – "мама" хрупкой девочки породы итальянская борзая рассказала, что Гани часто становилась раздражительной после подстригания когтей, поэтому ей приходится проявлять креативность. Вместе со своим партнером Люком она сделала "собачью сумку", которая напоминает гамак с отверстиями для лап и головы.

Такая техника действительно расслабляет Гани, говорит Эшли из австралийского штата Квинсленд. На протяжении всего процесса она просто мирно болтается себе в воздухе.

Видео быстро стало вирусным

Опубликованное видео за 4 дня набрало почти 700 тысяч просмотров и более тысячи комментариев. Пользователи со всего мира выражали восторг от того, насколько это просто и одновременно гениально.

Один из них, рассказывая об опыте подстригания когтей собственной собаке, написал, что он кричит так, будто его убивают. Другой добавил, что именно из-за такого поведения своего любимца ему пришлось отказаться от этого, но теперь попытается воспользоваться лайфхаком. Самый безопасный и удобный способ ухода за собакой – написал еще один пользователь.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Как правильно стричь когти собаке: пошаговая инструкция