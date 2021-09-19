Відповідний ролик жінка виклала у своєму тіктоці, зазначивши, що так вона робить завжди. Відео за досить короткий термін отримало численні позитивні відгуки.

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Як легко підстригти кігті собаці

Ешлі Янг – "мама" тендітної дівчинки породи італійський хорт розповіла, що Гані часто ставала дратівливою після підстригання кігтів, тому їй доводиться проявляти креативність. Разом зі своїм партнером Люком вона зробила "собачу сумку", яка нагадує гамак з отворами для лап та голови.

Така техніка дійсно розслабляє Гані, каже Ешлі з австралійського штату Квінсленд. Впродовж усього процесу вона просто мирно бовтається собі у повітрі.

Відео швидко стало вірусним

Опубліковане відео за 4 дні набрало майже 700 тисяч переглядів та понад тисячу коментарів. Користувачі з усього світу висловлювали захват від того, наскільки це просто і водночас геніально.

Один з них, розповідаючи про досвід підстригання кігтів власному собаці, написав, що він кричить так, ніби його вбивають. Інший додав, що саме через таку поведінку свого улюбленця йому довелося відмовитися від цього, але тепер спробує скористатися лайфхаком. Найбезпечніший та найзручніший спосіб догляду за собакою – написав ще один користувач.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Як правильно стригти кігті собаці: покрокова інструкція