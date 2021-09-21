Без боли и страха: фотограф делает впечатляющие кадры диких лисиц, которые наслаждаются жизнью

Фотограф Розалин Рэймонд специализируется на кадрах диких лисиц. Своими снимками она пытается продемонстрировать их удовольствия от жизни.

Розалин Рэймонд отметила, что в лисицах ей нравится их абсолютный покой, когда они без боли, страха, холода, голода или любого другого дискомфорта. По ее словам, лисицы обладают этим комфортным состоянием, как никто другой.

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"Когда речь идет о том, чтобы поймать кадр со спокойной лисой, происходит расхождение: чем сильнее пытаетесь, тем больше отходите от своей цели. Если вы слишком этого хотите, животное почувствует и будет оставаться настороженным", — отметила Раймонд.

Фотограф отметила, что научилась делать так, как делают лисы: быть там и наслаждаться запахом свежего воздуха, чувствовать солнце на своей коже.

"Лисы могут быть полностью "здесь и сейчас", как будто они сами изобрели осознанность. Нет необходимости в занятиях йогой или курсах медитации, поскольку отдых – это их вторая природа", — добавила Розалин Реймонд.

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В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

Смотрите фото лисиц от Розалин Рэймонд: