Беременной самке ленивца подарили мягкую игрушку: самое милое фото дня

Самка двупалого ленивца в зоопарке Цинциннати готовится стать мамой. Для нее это дитя станет первым, поэтому работники зоопарка помогают животному.

Самку зовут Лайтнинг. Поскольку она станет мамой впервые, у нее еще нет навыков ухода за дитям.

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Привыкает к будущему детенышу

Именно поэтому ей цепляют на живот крошечного плюшевого ленивца. Самка проводит так некоторое время, привыкая к малышу на своем теле.



Лайтнинг привыкает к будущему малышу / Фото Cincinnati Zoo

Когда игрушку снимают и надевают, самка также привыкает и к работникам зоопарка. Затем они смогут взять настоящего малыша для осмотра и медицинского обследования – это не вызовет стресса у матери.

Роды должны состояться в ближайшие 2 недели. Работники зоопарка Цинциннати с нетерпением ожидают появления малыша-ленивца.

Двупалые ленивцы вынашивают малышей около 11,5 месяцев. Первые 4 месяца они висят на шерсти матери. Только в 5 месяцев животные начинают питаться самостоятельно. Малыши остаются возле мамы в течение 2 лет.

Источник: вынашивают малышей около 11,5 месяцев. Первые 4 месяца они висят на шерсти матери. Только в 5 месяцев животные начинают питаться самостоятельно. Малыши остаются возле мамы в течение 2 лет.Источник: Википедия

В зоопарке придумали лотерею

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

Посетителям предложили угадать, в какой день и время родится малыш. Тот, кто назовет время наиболее точно, получит возможность "пообщаться" в Zoom-комнате с мамой-ленивцем и ее ребенком.

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"Входной билет" на участие в лотерее стоит 5 долларов. Эти средства используют для ухода за ленивцами в зоопарке, а также для поддержки спасенных ленивцев в Костариканском институте ленивцев.