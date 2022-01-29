Белый кот задумался о жизни и развеселил сеть: забавное видео

29 января 2022 , 19:29
Читати новину українською

Источник:

тикток yuppi_corgi

Котик по кличке Тоша стал звездой тиктока. Стоило животному однажды задуматься о "смысле жизни", как хозяева сняли его на видео и опубликовали в сети.

Тоша решил полежать и отдохнуть. Для этого он лег спиной на батарею, лапами уперся в стул, а голову положил на кухонный стол.

Читайте также Старение кота: какое профессиональное питание будет полезным для здоровья любимца

Кот лежал с грустной мордой

Самым смешным было выражение морды котика в это время. Его будто совсем не смущала причудливая поза – он лежал и грустно смотрел впереди себя.

На фоне владелица котика спрашивала, все ли в жизни кота его устраивает. Конечно, Тоша не ответил, а только продолжил грустно смотреть вдаль.

Но такой "перфоманс" совсем не характерен для Тоши. Он – очень веселый кот, обитающий вместе с собачкой породы корги. Вдвоем любимцы никогда не дают скучать своим хозяевам.

Смешное видео стало вирусным и его просмотрели более 350 тысяч человек.

Кот лег и задумался о жизни: смотрите видео

@yuppi_corgi

У меня такого кота ещё в жизни не было

♬ оригинальный звук - Корги Юппи и Тоша кот
Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Пользователи тиктока комментируют забавную картину:

  • "В глазах столько мыслей, а здесь вопросами всякими отвлекают".
  • "Кот: "Оставь меня, старушка, я в печали".
  • "Ахах, загрустил изо всех сил парень".
  • "Просто царь отдыхает".
  • "Лол, он еще не решил, все ли его устраивает".

Похоже Песик любит "пугать" хозяев: забавное видео игры четырехлапого

Кот Степан из Украины стал звездой сети: смотрите видео

 

Автор: Аліна Рудченко