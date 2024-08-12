Так, в канадской Арктике произошел трагический инцидент. Пара белых медведей напала на работника удаленной правительственной радиолокационной станции и убила его. Оператор объекта подтвердил эту новость.

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В четверг на аванпосте, расположенном на острове Бревард в северо-восточной части канадской провинции Нунавут, произошел инцидент, связанный с нарушением безопасности. Информацию подтвердили в корпорации Nasittuq, логистической фирме, с которой заключен контракт на управление объектом.

Нападение двух белых медведей повлекло за собой потерю одного из наших ценных сотрудников... Сотрудники Nasittuq выехали на место происшествия, и одно из животных было усыплено,

– говорится в сообщении.

В компании не разглашают имя погибшего, но сообщили, что оказывают поддержку семье жертвы.



Нападение произошло в этой точке – остров Бревурт у восточного побережья острова Баффин / Фото Google Maps

Заметим, ключевой объект Северной системы предупреждения Канады был выделен как часть комплексной сети, призванной защитить страну от потенциальных угроз, связанных с воздушными и крылатыми ракетами.

Этот объект является одним из многочисленных пунктов, стратегически расположенных в северных регионах Канады, создавая критически важную линию контроля. Радарная система может похвастаться зоной покрытия более 5 000 километров, простирающейся от Аляски до Лабрадора на востоке Канады.