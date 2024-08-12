Так, у канадській Арктиці стався трагічний інцидент. Пара білих ведмедів напала на працівника віддаленої урядової радіолокаційної станції і вбила його. Оператор об'єкта підтвердив цю новину.

Читайте також Ґвалтував і вбивав: всесвітньо відомий зоолог виявився садистом-зоофілом – резонансна справа

У четвер на аванпості, розташованому на острові Бревард у північно-східній частині канадської провінції Нунавут, стався інцидент, пов'язаний з порушенням безпеки. Інформацію підтвердили в корпорації Nasittuq, логістичній фірмі, з якою укладено контракт на управління об'єктом.

Напад двох білих ведмедів спричинив втрату одного з наших цінних співробітників... Співробітники Nasittuq виїхали на місце події, і одна з тварин була приспана,

– йдеться у повідомленні.

У компанії не розголошують ім'я загиблого, але повідомили, що надають підтримку родині жертви.



Напад стався у цій точці – острів Бревурт біля східного узбережжя острова Баффін / Фото Google Maps

Зауважимо, ключовий об'єкт Північної системи попередження Канади був виділений як частина комплексної мережі, покликаної захистити країну від потенційних загроз, пов'язаних з повітряними і крилатими ракетами.

Цей об'єкт є одним з численних пунктів, стратегічно розташованих у північних регіонах Канади, створюючи критично важливу лінію контролю. Радарна система може похвалитися зоною покриття понад 5 000 кілометрів, що простягається від Аляски до Лабрадору на сході Канади.