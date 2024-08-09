Відомий зоолог виявився садистом-зоофілом

Експерт з крокодилів, який співпрацював з BBC та National Geographic, визнав себе винним за 56 пунктами звинувачення у зоофілії та жорстокому поводженні з тваринами. Крім того, у звинуваченнях також 4 пункти, пов'язані з доступом до матеріалів із зображенням насильства над дітьми та їх розповсюдженням.

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Попередження: історія містить подробиці жорстокого поводження з тваринами.

Влада виявила тривожні докази проти Бріттона, який останні 20 років жив в Австралії. Як відомо, він катував собак у своєму маєтку в Дарвіні. Слідчі повідомляють, що він знімав знущання на відео і ділився ними в Інтернеті з людьми, які мали схожі інтереси. Повідомляється, що Бріттон називав своїх собачих жертв "іграшками для розваги".

В судових документах зазначено, що зоолог виявляв до тварин "садистський сексуальний інтерес". Чоловік перетворив вантажний контейнер на так звану "кімнату тортур" для власних розваг. Тіла загиблих тварин згодовував вісьмом крокодилам, які мешкали в його маєтку.

У квітні 2022 року влада заарештувала Бріттона після того, як отримала від анонімного інформатора відеозапис катувань. Слідчі звернули увагу на нашийник, зображений на відео, на якому була вказана конкретна адреса. Подальший обшук дав переконливі докази причетності Бріттона до злочинів.

Бріттон "шукатиме лікування та шлях до спокути"

Під час зачитування опису злочинів, зробленого зоологом, голова суду Майкл Грант висловив побоювання, що ці деталі можуть викликати "нервовий шок". В результаті він закликав представників громадськості покинути залу суду.

Ваша розбещеність виходить за межі людського розуміння,

– сказав суддя обвинуваченому.

Адвокат Бріттона стверджував, що його злочини спричинені рідкісним розладом, що викликає інтенсивний і нетиповий сексуальний інтерес. У суді зачитали лист Бріттона, у якому він просить вибачення за свої "принизливі злочини". Також мовиться про те, що він "шукатиме тривалого лікування і знайде шлях до спокути".



Адам Бріттон був одним з провідних світових дослідників крокодилів / Фото Crocodilian Blogspot

Після оголошення вироку у гучній справі про жорстоке поводження з тваринами активісти висловлюють своє занепокоєння з приводу того, що вони вважають м'яким покаранням для винуватця. Вони стверджують, що цей випадок підкреслює нагальну потребу в посиленні покарання за жорстоке поводження з тваринами.

Адам Бріттон, засуджений у цій справі, має право на умовно-дострокове звільнення у 2028 році, оскільки вже відбув певний термін. Крім того, суд наклав довічну заборону на володіння Бріттоном будь-якими тваринами.

Нагадаємо, маючи докторський ступінь з зоології, вчений завоював світову популярність завдяки своїм знанням і навіть брав участь у зйомках документального фільму про крокодилів разом з відомим телеведучим ВВС і натуралістом Девідом Аттенборо.