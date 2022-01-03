Белка "работает" в ювелирном магазине: какие обязанности четырехлапой

В Турции в ювелирном магазине работает особенный работник. Им оказался маленький бельчонок, которого назвали Мемокан.

Мехмет Юксель, владелец ювелирного магазина, спас грызуна в марте 2021 года. Бельчонок остался без мамы и нуждался в попечительстве.

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Крошка имел сломанную лапку, поэтому шансы на самостоятельное выживание были чрезвычайно низкие.

Тогда Мехмет решил оставить бельчонка у себя, пока он не поправится, и дал ему имя Мемокан. С того времени грызун днем ​​"работает" в ювелирном магазине. А также следит, чтобы никто из чужих не подходил к кассе. Уже вечером вместе с Мехметом он уезжает домой.

Смотрите видео: как белка "работает" в ювелирном магазине

Муж заверил, как только Мемокан окончательно поправится, вернется в свой настоящий дом – в природную среду.

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