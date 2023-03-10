Эти 70 бегемотов – потомки четырех, незаконно импортированных из Африки покойным наркобароном в 1980-х годах – в Индию и Мексику в рамках плана контроля за их популяцией. Он поселил их в частном зоопарке на своем роскошном ранчо Hacienda Napoles.

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После ликвидации Эскобара в 1993 году имение национализировали власти Колумбии, а большинство жителей зверинца расселили по зоопаркам страны. Вот только гиппопотамов, прозванных "кокаиновыми бегемотами", ведь они были куплены именно на деньги от продажи этого наркотика, не трогали, потому что поймать и переселить 3-тонных животных было непросто.

В результате те разбрелись по окрестностям заброшенного имения и вскоре довольно быстро расплодились, ведь для этого у них были идеальные природные условия – отличный климат и никаких естественных врагов, угрожающих их жизни.

По оценкам природоохранных органов, сейчас в районе провинции Антиокия проживает около 130 бегемотов, а их популяция может достигнуть 400 через восемь лет.

Ученые предупреждают, что бегемоты не имеют природного хищника в Колумбии и являются потенциальной проблемой для биоразнообразия, поскольку их фекалии изменяют состав рек и могут повлиять на среду обитания ламантинов и капибаров. В прошлом году правительство Колумбии объявило их токсичным инвазивным видом.

Каков план?