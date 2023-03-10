Бегемотов из ранчо Пабло Эскобара переселят в другие страны
Эти 70 бегемотов – потомки четырех, незаконно импортированных из Африки покойным наркобароном в 1980-х годах – в Индию и Мексику в рамках плана контроля за их популяцией. Он поселил их в частном зоопарке на своем роскошном ранчо Hacienda Napoles.
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После ликвидации Эскобара в 1993 году имение национализировали власти Колумбии, а большинство жителей зверинца расселили по зоопаркам страны. Вот только гиппопотамов, прозванных "кокаиновыми бегемотами", ведь они были куплены именно на деньги от продажи этого наркотика, не трогали, потому что поймать и переселить 3-тонных животных было непросто.
В результате те разбрелись по окрестностям заброшенного имения и вскоре довольно быстро расплодились, ведь для этого у них были идеальные природные условия – отличный климат и никаких естественных врагов, угрожающих их жизни.
По оценкам природоохранных органов, сейчас в районе провинции Антиокия проживает около 130 бегемотов, а их популяция может достигнуть 400 через восемь лет.
Ученые предупреждают, что бегемоты не имеют природного хищника в Колумбии и являются потенциальной проблемой для биоразнообразия, поскольку их фекалии изменяют состав рек и могут повлиять на среду обитания ламантинов и капибаров. В прошлом году правительство Колумбии объявило их токсичным инвазивным видом.
Каков план?
Сначала животных хотели истребить, но потом сочли такую меру слишком радикальной. Позже часть из них удалось отловить и стерилизовать, но это все равно не улучшило ситуацию.
Бегемотов из ранчо Пабло Эскобара переселят в другие страны / Фото Getty Images
Директор по защите и благосостоянию животных Министерства окружающей среды Антиокия Лина Марсела де лос Риос Моралес заявила, что план отправления бегемотов в Индию и Мексику формировался более года. Бегемотов привлекали едой в большие железные контейнеры и перевозили на грузовиках в Международный аэропорт города Рионегро. Оттуда они будут отправлены в Индию и Мексику, где есть заповедники и зоопарки, способные принять и заботиться о животных. На местах уже нашлись фонды, готовые оплатить перемещение.
В первую очередь планируют взяться за бегемотов, живущих в реках вокруг ранчо Hacienda Napoles. В то же время, тех животных, которые находятся внутри ранчо, пока трогать не будут, ведь они живут в контролируемой среде и не угрожают местной экосистеме.
Также местные власти сообщают, что колумбийских бегемотов готовы принять Эквадор, Филиппины и Ботсвана.