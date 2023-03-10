Бегемотів з ранчо Пабло Ескобара переселять в інші країни
Ці 70 бегемотів – нащадки чотирьох, незаконно імпортованих з Африки покійним наркобароном у 1980-х роках – до Індії та Мексики в рамках плану контролю над їх популяцією. Він поселив їх в приватному зоопарку на своєму розкішному ранчо Hacienda Napoles.
Читайте також У Таїланді народилося козеня-мутант з одним оком і без носа: який вигляд має рідкісний "циклоп"
Після ліквідації Ескобара в 1993 році маєток націоналізувала влада Колумбії, а більшість мешканців звіринця розселили по зоопарках країни. Ось тільки гіпопотамів, прозваних "кокаїновими бегемотами", адже вони були куплені саме на гроші від продажу цього наркотику, не чіпали, тому що зловити і переселити 3-тонних тварин було непросто.
В результаті ті розбрелися по околицях покинутого маєтку і незабаром досить швидко розплодилися, адже для цього у них були ідеальні природні умови – відмінний клімат і ніяких природних ворогів, що загрожують їхньому життю.
За оцінками природоохоронних органів, зараз в районі провінції Антіокія мешкає близько 130 бегемотів, а їхня популяція може досягти 400 через вісім років.
Вчені попереджають, що бегемоти не мають природного хижака в Колумбії і є потенційною проблемою для біорізноманіття, оскільки їхні фекалії змінюють склад річок і можуть вплинути на середовище проживання ламантинів і капібар. Минулого року уряд Колумбії оголосив їх токсичним інвазивним видом.
Який план?
Спочатку тварин хотіли винищити, але потім визнали таку міру занадто радикальною. Пізніше частину з них вдалося відловити і стерилізувати, але це все одно не надто покращило ситуацію.
Бегемотів з ранчо Пабло Ескобара переселять в інші країни / Фото Getty Images
Директор з питань захисту та добробуту тварин Міністерства навколишнього середовища Антіокія Ліна Марсела де лос Ріос Моралес заявила, що план відправлення бегемотів до Індії та Мексики формувався понад рік. Бегемотів заманювали їжею у великі залізні контейнери і перевозили на вантажівках в Міжнародний аеропорт міста Ріонегро. Звідти вони будуть відправлені в Індію та Мексику, де є заповідники та зоопарки, здатні прийняти та піклуватися про тварин. На місцях вже знайшлися фонди, які готові оплатити переміщення.
В першу чергу планують взятися за бегемотів, що живуть в річках навколо ранчо Hacienda Napoles. Водночас тих тварин, які перебувають всередині ранчо, поки чіпати не будуть, адже вони живуть в контрольованому середовищі і не загрожують місцевій екосистемі.
Також місцева влада повідомляє, що колумбійських бегемотів готові прийняти Еквадор, Філіппіни і Ботсвана.