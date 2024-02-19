Прошелся как ураган: пушистый гость нагло ворвался в дом женщины и за вечер разрушил его

Шарлотта Глейзер из Британии пережила настоящий шок, когда вернулась домой в День святого Валентина. Ее ждал полностью разгромленный дом.

Главным героем этой истории является самый обычный барсук. О курьезном случае, рассказываем дальше.

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Барсук залез в дом британки

Глейзер вернулась домой в 18:00 вместе с подругой и дочерью и увидела ужасную картину. Дом был в беспорядке, с разбитым стеклом, царапинами и разбитой мебелью, разбросанной по всей комнате. Спальня, в частности, подверглась наибольшим разрушениям, напоминая "бойню".

Сперва не могла понять, что это за животное и откуда оно здесь взялось. Я была абсолютно поражена,

– призналась Шарлотта.

Неожиданно выяснилось, что разрушения в доме были вызваны барсуком, который искал убежища и пищи. Животное спряталось под кроватью в спальне и делало отчаянные попытки защититься.

Барсук прошелся как ураган по всему дому / Фото Solent News & Photo Agency

Волонтер из благотворительной организации Badger Trust пришел на помощь потерпевшей после 45 минут тщетных попыток дозвониться в полицию. Он успешно поймал барсука, провел тщательный осмотр на наличие травм, а затем выпустил его обратно в естественную среду обитания в лесу.

Для меня это был настоящий сюрприз на День влюбленных – вернуться домой и найти там барсука. Такого я точно не ожидала,

– добавляет британка.

Женщина решила написать об этом необычном случае иллюстрированную детскую книгу. Всю прибыль она планирует передать на защиту барсуков и других диких животных.

Спальня женщины, в которой побывал барсук / Фото Solent News & Photo Agency

По словам экспертов, вторжение животных, которые ищут пищу или убежище, является распространенным явлением. Эти вторжения часто объясняются тем, что животные ищут убежища от суровых погодных условий или хищников.

Как говорит биолог Джеймс Морган, барсуки активны ночью, поэтому люди редко их видят. Но иногда этим животным приходится заходить на территорию жилья в поисках пищи, особенно зимой. В таких случаях стоит сохранять спокойствие и вызвать специалистов, которые помогут вернуть зверя к его естественной среде обитания.

В США огромный медведь проник в дом и съел лазанью

Ранее в США были сняты забавные кадры с участием косолапого – животное ворвалось в дом. Записи показывают, как медведь неторопливо прогуливается по коридорам дома, прежде чем зайти на кухню. Затем видеозапись переключается на другую камеру, расположенную над холодильником, которая мгновенно приковывает внимание зверя. Невероятно, но он без проблем открыл ящик морозильной камеры, а затем засунул туда свою морду, чтобы обнюхать содержимое.

Проявив необычайную изобретательность, медведь успешно достал замороженную лазанью из холодильника, а затем без труда убежал через открытое окно.