На Бали голодные обезьяны нападают на села: что спровоцировало такое поведение животных

В балийской деревне, что рядом с Лесом обезьян, местные переживают, что животные скоро станут злыми и дикими. Из-за пандемии COVID-19 приезжает мало туристов и соответственно обезьяны получают гораздо меньше бананов, арахиса и других лакомств.

Жители села пытаются подкармливать животных и регулярно дают им фрукты. Однако люди отмечают, что этих продуктов недостаточно.

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Голодные обезьяны стали совершать набеги на дома, чтобы найти что-то вкусненькое. Для этого они запрыгивают на крышу и ждут, когда кто-то вынесет пищу.

Смотрите фото: голодные обезьяны на Бали

Ранее посмотреть на обезьян приезжало более 6 тысяч человек в месяц, ведь в этом регионе они очень хорошие и легко контактируют. Однако теперь это число сократилось до 500.

Вообще эти обезьяны всеядны и могут питаться не только продуктами от туристов, но и способны искать пищу в лесу. Но из-за частого контакта с людьми, они изменили их вкусовые предпочтения.

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По словам специалистов, обезьянам еще и стало скучно без туристов. Работники заповедника призывают местных жителей иногда приходить в лес и играть с животными.

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

Смотрите видео: как местные подкармливают обезьян