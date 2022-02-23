В Австралии увидели давно вымершего зверя: кем он оказался на самом деле

Житель города Мельбурн снял на видео животное, похожее на сумчатого волка. Этот вид хищников считается вымершим, поэтому кадры взорвали сеть.

Второе название этого зверя – тилацин. Последний из известных тилацинов умер в 1936 году в зоопарке города Хобарт из-за воздействия радиации.

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Животное на видео немного похоже на тилацина

Пользователь тиктока по имени @andy_b11 опубликовал видео. На нем из окна авто видно, как худое животное с длинным хвостом бежит по улице.

Один из пассажиров авто побежал за зверем, и снимал до тех пор, пока животное не спряталось в кустах.

Автор видео рассуждает, мог ли это быть давно вымерший сумчатый волк или, как их еще называют, тасманийский тигр. Впрочем, пользователи сети считают, что тревога оказалась ложной.

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Как комментируют видео

"Он немного мал для тасманийского тигра. Выглядит как лиса с чесоткой или чем-то еще".

"Я уверен, что тасманийские тигры были больше".

"Похоже на очень странное и старое существо".

В общем, в сети считают, что на видео попал не сумчатый волк, а собака или лиса.



Так выглядел последний тилацин Бенджамин / Фото Alamy Stock

Что известно о сумчатых волках

Эти животных также называют тилацины или тасманийские тигры. Несмотря на название, тилацинов относят к сумчатым, а не к большим кошкам. Сумчатые волки имели длину до 130 см и вес от 15 до 30 килограммов. Последний тилацин скончался от радиации в зоопарке города Хобарт. Это вышло в 1936 году.



Тилацины были больше, чем животное на видео / Фото PR Image

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Время от времени люди утверждают, что видели тилацина. Впрочем, зверь на видео имеет высоту до 50 сантиметров и длину до метра. Такой размер соответствует собаке или лисе.

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