В Австралії побачили давно вимерлого звіра: ким він виявився насправді

Друга назва цього звіра – тилацин. Останній з відомих тилацинів помер у 1936 році в зоопарку міста Хобарт через вплив радіації.

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Тварина на відео трохи схожа на тилацина

Користувач тіктоку на ім'я @andy_b11 опублікував відео. На ньому з вікна авто видно, як худа тварина з довгим хвостом біжить вулицею.

Один з пасажирів авто побіг за звіром, і знімав аж до того моменту, поки тварина не заховалася в кущі.

Автор відео міркує, чи міг це бути давно вимерлий сумчастий вовк, або, як їх ще називають, тасманійський тигр. Втім, користувачі мережі вважають, що тривога виявилася помилковою.

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Як коментують відео

"Він трохи малий для тасманійського тигра. Виглядає як лисиця з коростою або чимось ще".

"Я впевнений, що тасманійські тигри були більшими".

"Схоже на дуже дивну і стару істоту".

Загалом, в мережі вважають, що на відео потрапив не сумчастий вовк, а собака чи лисиця.



Так виглядав останній тилацин Бенджамін / Фото Alamy Stock

Що відомо про сумчастих вовків

Цих тварин також називають тилацини або тасманійські тигри. Попри назву, тилацинів відносять до сумчастих, а не до великих кішок. Сумчасті вовки мали довжину до 130 сантиметрів та вагу від 15 до 30 кілограмів. Останній тилацин помер від дії радіації у зоопарку міста Хобарт. Це сталося в 1936 році.



Тилацини були більшими, ніж тварина на відео / Фото PR Image

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Час від часу люди стверджують, що бачили тилацинів. Втім, звір на відео має висоту до 50 сантиметрів та довжину до метра. Такий розмір відповідає собаці або лисиці.

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