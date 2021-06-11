В Арктике моряки спасли собаку с айсберга: как она там оказалась

Моряки на ледоколе, идущем среди Арктики, заметили что-то неожиданное: собаку породы самоед, которая бегала на айсберге. Матросы попытались спасти собаку.

Для животного спустили парадную лестницу ледокола. Собака сумела дойти до лестницы и подняться на корабль.

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Матросы сразу начали отогревать собаку, ведь та сильно замерзла в лапки. Затем они связались с местными жителями и сумели найти владелицу пса.

Выяснилось, что это щенок, которому недавно исполнился год. Собака по кличке Айка сбежала во время прогулки и через неделю оказалась на льду в море.



Собаку вернули владелице / Скриншот

Айку вернули владелице, Светлане Черешневый из села Мыс Каменный. Песику очень повезло – если бы не своевременная помощь моряков, неизвестно, сумел ли он бы выжить.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

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