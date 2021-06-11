Для тварини спустили парадні сходи криголама. Собака зумів дійти до сходів та піднятися на корабель.
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Матроси одразу почали відігрівати собаку, адже той сильно змерз в лапки. Потім вони зв'язалися з місцевими мешканцями й зуміли знайти власницю собаки.
З'ясувалося, що це цуценя, якому щойно виповнився рік. Пес на прізвисько Айка втік під час прогулянки і через тиждень опинився на льоду в морі.
Собаку повернули власниці / Скриншот
Айку повернули власниці, Світлані Черешневій із села Мис Кам'яний. Песику дуже пощастило – якби не вчасна допомога моряків, невідомо, чи зумів би він вижити.
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