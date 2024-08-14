Его назвали "Барток Великолепный" – это и не удивительно, ведь он очень похож на этого мультяшного персонажа. Киноактриса опубликовала несколько фотографий себя и щенка, а также милый ролик. Предлагаем и вам получить дозу милоты!

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Аня Тейлор-Джой показала своего нового пушистика

На первом опубликованном кадре актриса сделала селфи, подняв чихуахуа к лицу. Она улыбалась на камеру, демонстрируя нежную любовь к песику.

На еще одной фотографии девушка показала приятный момент между ней и ее новым щенком. На нем 28-летняя Тейлор-Джой целует Бартока, лежа на полу – вероятно, делает это, чтобы быть ближе к собаке.

Аня Тейлор-Джой и Барток Великолепный / Фото из инстаграма @anyataylorjoy

Кроме того, в карусели есть милый ролик, на котором Барток взволнованно бежит к ней.

Аня не поделилась подробностями о том, когда она приняла свою новую собаку, но поклонники не могли насладиться им, поэтому, надеемся, она будет делиться новостями, когда Барток станет старше.

Поклонники в восторге