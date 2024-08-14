Його назвали "Барток Чудовий" – це і не дивно, адже він дуже схожий на цього мультяшного персонажа. Кіноактриса опублікувала декілька фотографій себе та цуценя, а також милий ролик. Пропонуємо і вам отримати дозу милоти!

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Аня Тейлор-Джой показала свого нового пухнастика

На першому опублікованому кадрі актриса зробила селфі, піднявши чихуахуа до обличчя. Вона посміхалася на камеру, демонструючи ніжну любов до песика.

На ще одній світлині дівчина показала приємний момент між нею та її новим цуценям. На ньому 28-річна Тейлор-Джой цілує Бартока, лежачи на підлозі – ймовірно, робить це, щоб бути ближче до собаки.

Аня Тейлор-Джой і Барток Чудовий / Фото з інстаграму @anyataylorjoy

Крім того, у каруселі є милий ролик, на якому Барток схвильовано біжить до неї.

Аня не поділилася подробицями про те, коли вона прийняла свого нового собаку, але шанувальники не могли насолодитися ним, тож, сподіваємося, вона ділитиметься новинами, коли Барток стане старшим.

Шанувальники в захваті