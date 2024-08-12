Песик Чівас зі Львова також має чимало спортивних навичок, які заслуговують бути побаченими в усьому світі. І, звісно, медалька за них на його пухнастій шиї дивилася б теж непогано. Гадаємо, перед нами справжній олімпійський чемпіон – пропонуємо глянути на нього і Вам!
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Пес Чівас – "переможець" Олімпійських ігор
Власники Чіваса ведуть його соціальні мережі, де діляться цікавими моментами його прекрасного собачого життя. Одне із відео, опублікованих на сторінці Інстаграм, присвячене Олімпійським іграм-2024.
В ньому песик "розповів" про власні спортивні досягнення. Так, Чівас здібний у таких видах спорту:
- швидкісне поїдання морозива;
- викрутаси на траві (фрістайл);
- боротьба з вітром на довгій дистанції.
І це ще храпіння не віднесли до олімпійських видів спорту,
– кумедно підписали автори ролика.
Ось справжній чемпіон Олімпійських ігор: дивіться відео
Відеоролик стрімко поширився мережею і зібрав чимало вподобайок та коментарів. Ось декілька з них:
- "Абсолютний чемпіон";
- "Який красунчик. Такі цікаві види спорту";
- "Вважаю цей допис геніальним";
- "Ти молодець)) Чемпіон!".