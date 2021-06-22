У 30-летнего пингвина – артрит. Энрике – настоящий долгожитель, ведь в дикой природе его собратья живут около 10 лет.

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Ветеринары диагностировали у Энрике артрит и мозоли на лапках. Для лечения назначили мазь. Но возникла проблема – ее нужно было наносить каждый раз, когда пингвин выходил из воды.

Тогда сотрудники зоопарка решили мыслить нестандартно.

Я вспомнил, что ранее в другом зоопарке видел лебедей, которые носили ботинки из-за проблем с конечностями, – рассказывает ветеринар Джимми Джонсон.

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Тогда для Энрике тоже сделали обувь. Ботиночки даже имитируют красно-черную окраску ног пингвинов.

Их надевают пингвину каждое утро и снимают перед сном. Обувь держится на лапках с помощью ремешков.

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