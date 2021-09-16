Американский стартап по генетике хочет воскресить шерстистого мамонта

У новой генетической компании под названием Colossal грандиозные планы возродить шерстистого мамонта и вернуть его в арктическую тундру. Для этого она воспользуется технологией редактирования генов CRISPR.

В Colossal говорят, что воскрешение шерстистого, или как его еще называют, мохнатого мамонта поможет восстановить давно утраченную экосистему. Это, в свою очередь, положительно повлияет на решение проблемы с изменением климата.

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Как будут воскрешать шерстистого мамонта

Возродить волосатых мамонтов взялись основатели Colossal: технологический предприниматель Бен Ламм и генетик Джордж Черч. Это стало возможным благодаря имеющейся ДНК из хорошо сохранившихся туш животных, которые до сих пор находят в вечной мерзлоте. Кроме того, у мамонтов есть живые близкие родственники, которые могли бы выступать в роли суррогатов для вынашивания клонов.



Бен Ламм и Джордж Черч / Фото Colossal

Существо, которое они собираются создать, не будет "чистым" мамонтом, а гибрид слон-мамонт. В качестве базового генома ученые используют азиатского слона, так он и мамонт делят 99,6% своих генов. Остальные 0,4% "отредактируют" с помощью технологии CRISPR. В частности, исследователи предоставят животному 2 слоя густого меха для утепления, большие запасы жира, меньшие уши для предотвращения потерь тепла и огромные изогнутые бивни для сбора корма.

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Затем гибридный эмбрион имплантируют африканской слонихе, которая и должна выносить детеныша шерстистого мамонта. Ученые выбрали именно этот вид слонов, потому что у них большие габариты, а это значит, что матери будет легче перенести роды. Кроме того, азиатские слоны находятся под угрозой исчезновения, поэтому команда не хотела создавать дополнительное давление на их популяцию.



Азиатский и африканский слоны / Коллаж из фото Colossal

Восстановление экосистемы

Ученые надеются восстановить не только само животное, но и окружающую среду, в которой оно жило.

Степь мамонта была биомом ледникового периода, который характеризовался травянистыми равнинами, и был населен разнообразным спектром животных, в частности, бизонами, лошадьми, оленями и мускусными быками.

была биомом ледникового периода, который характеризовался травянистыми равнинами, и был населен разнообразным спектром животных, в частности, бизонами, лошадьми, оленями и мускусными быками. В то время мамонты выполняли роль живых бульдозеров , расчищая землю для быстрого роста травы.

, расчищая землю для быстрого роста травы. А когда примерно 4000 лет назад они вымерли, то вместе с ними исчезла и мамонтовая степь.

Если же восстановить эту экосистему, говорят ученые, тогда можно было бы эффективнее бороться с изменением климата . В частности, это бы помогло замедлить таяние льда, который блокирует внутри огромное количество парниковых газов.

. В частности, это бы помогло замедлить таяние льда, который блокирует внутри огромное количество парниковых газов. Однако, если не удастся воскресить мохнатого мамонта, команда считает, что их работа не будет бесполезной. Эту технику можно будет применить для сохранения видов, которые сейчас находятся на грани вымирания.



С возвращением мамонтов ученые надеются восстановить утраченную экосистему / Фото Colossal

Риски воскрешения пропавших животных