В Colossal говорят, что воскрешение шерстистого, или как его еще называют, мохнатого мамонта поможет восстановить давно утраченную экосистему. Это, в свою очередь, положительно повлияет на решение проблемы с изменением климата.
Читайте также Что нужно знать, выбирая собаку из приюта: важные советы и предостережения
Как будут воскрешать шерстистого мамонта
Возродить волосатых мамонтов взялись основатели Colossal: технологический предприниматель Бен Ламм и генетик Джордж Черч. Это стало возможным благодаря имеющейся ДНК из хорошо сохранившихся туш животных, которые до сих пор находят в вечной мерзлоте. Кроме того, у мамонтов есть живые близкие родственники, которые могли бы выступать в роли суррогатов для вынашивания клонов.
Бен Ламм и Джордж Черч / Фото Colossal
Существо, которое они собираются создать, не будет "чистым" мамонтом, а гибрид слон-мамонт. В качестве базового генома ученые используют азиатского слона, так он и мамонт делят 99,6% своих генов. Остальные 0,4% "отредактируют" с помощью технологии CRISPR. В частности, исследователи предоставят животному 2 слоя густого меха для утепления, большие запасы жира, меньшие уши для предотвращения потерь тепла и огромные изогнутые бивни для сбора корма.
Затем гибридный эмбрион имплантируют африканской слонихе, которая и должна выносить детеныша шерстистого мамонта. Ученые выбрали именно этот вид слонов, потому что у них большие габариты, а это значит, что матери будет легче перенести роды. Кроме того, азиатские слоны находятся под угрозой исчезновения, поэтому команда не хотела создавать дополнительное давление на их популяцию.
Азиатский и африканский слоны / Коллаж из фото Colossal
Восстановление экосистемы
- Ученые надеются восстановить не только само животное, но и окружающую среду, в которой оно жило.
- Степь мамонта была биомом ледникового периода, который характеризовался травянистыми равнинами, и был населен разнообразным спектром животных, в частности, бизонами, лошадьми, оленями и мускусными быками.
- В то время мамонты выполняли роль живых бульдозеров, расчищая землю для быстрого роста травы.
- А когда примерно 4000 лет назад они вымерли, то вместе с ними исчезла и мамонтовая степь.
- Если же восстановить эту экосистему, говорят ученые, тогда можно было бы эффективнее бороться с изменением климата. В частности, это бы помогло замедлить таяние льда, который блокирует внутри огромное количество парниковых газов.
- Однако, если не удастся воскресить мохнатого мамонта, команда считает, что их работа не будет бесполезной. Эту технику можно будет применить для сохранения видов, которые сейчас находятся на грани вымирания.
С возвращением мамонтов ученые надеются восстановить утраченную экосистему / Фото Colossal
Риски воскрешения пропавших животных
- Вместе с тем ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре несколько лет назад опубликовали отчет, в котором они проанализировали не только преимущества, но и риски.
- Команда опасается, что таким образом могут появиться "эко-зомби", которые в современном мире не будут выполнять никаких экологических функций.
- Кроме того, природа уже приспособилась к отсутствию мамонтов, и чтобы что-то изменить, понадобится приличная популяция и большая часть планеты.