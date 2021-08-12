Американская актриса встретила медведя в супермаркете – потрясающее видео

Американская актриса Тиша Кэмпбелл зашла в продуктовый магазин и встретила там 125-килограммового медведя. Она успела зафиксировать этот момент на видео и опубликовала его в соцсетях.

Женщина сильно испугалась и высказала свое возмущение на камеру. Этот инцидент произошел в супермаркете Ralph's в Портер-ранчо, штат Калифорния.

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Тиша Кэмпбелл встретила медведя в супермаркете

Тешу Кэмпбелл и других покупателей продуктового магазина напугал необычный гость супермаркета. На видео 52-летней актрисы, которое она опубликовала на своей странице в инстаграм, видно, как медведь разгуливает между полками с продуктами. Работники в это время держались подальше от зверя, который исследовал территорию. Впоследствии продавцы попытались прогнать зверя из супермаркета, и это им удалось.

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Уже в своей машине Кэмпбелл рассказала, что она возмущена и ужасе, ведь медведь разгуливал в ее районе и зашел в местный продуктовый магазин.

После экскурсии в магазине, медведь был замечен в тот же день на автостоянке Walmart, сообщил прессекретар Департамента рыбной и дикой природы Калифорнии Тим Дейли. Он также пояснил, что в результате этого инцидента никто не пострадал.

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Работникам департамента все же удалось найти зверя. Они прикрепили ушную метку, чтобы его было легче идентифицировать, и перевезли к ближайшей среде обитания.