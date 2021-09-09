Дайвер 11 лет дружит с акулой: неожиданная история их знакомства

Рик Андерсон познакомился со своим морским другом 11 лет назад, когда стал свидетелем редкого явления. Как дайвер встретился с австралийской рогатой акулой – читайте в материале.

Когда Рик Андерсон совершал погружение с группой учеников, он стал свидетелем рождения детенышей австралийской рогатой акулы. Известно, что они появляются на свет длиной всего 13 – 17 сантиметров, а со временем увеличиваются до 1,8 метра.

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Дайвер решил приблизиться к акулам и попробовать погладить одного из малышей рукой. Позже, когда Рик возвращался на это место и встречал детенышей, маленькая знакомая узнавала его и подплывала.

Австралийские рогатые акулы безопасны для человека. Они питаются ракообразными и моллюсками.

Вместе с новым другом Рик виделся сначала раз в несколько недель, а потом раз в несколько месяцев. Впоследствии мужчина переехал и стал приезжать к океану еще реже. Однако во время каждого погружения в Большой Барьерный риф, он снова встречал маленькую акулу, что подплывала к нему. При этом других дайверов она игнорировала.

Когда мужчина больше года не мог попасть к океану, он переживал, узнает ли его акула. В видео, которое дайвер опубликовал на своей странице в Facebook, видно как произошла долгожданная встреча.

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"Очень многие люди спрашивают о моей акуле. Я провел с ней много часов под водой, а именно 10 лет. С момента ее вылупления и до 18 месяцев назад, когда я переехал. Она прекрасна, как и большинство морских обитателей. Не все в Австралии хочет вас съесть, ужалить или убить. Природа удивительная", — прокомментировал Рик.

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