На кадрах можно было увидеть, как собака играла с котом. Но в один из моментов пушистик решил дать псу лапкой "пощечину".

Важно Pro Plan® FortiFlora®: как поддержать иммунитет питомца во время праздников

Реакция собаки на такие действия была удивительной, ведь она замерла, а потом медленно упала на пол. Хозяева были поражены маленьким "спектаклем" от домашних любимцев.

"Щенок играет с кошкой, впоследствии кот бьет его лапой, а тот падает в замедленной съемке", — подписали хозяева забавное видео.

Людям в социальных сетях очень понравилось видео, и они активно оставляли под ним свои комментарии.

"Пес пытался показать кошке, что он полностью открыт для нее и не проявляет к ней агрессии, потому что хочет дружить".

"Да драматично! У него есть будущее в актерском мастерстве, он смог так хорошо сыграть эту роль".

"Мне совсем не нравится этот кот".

Интересно Ретривер пытался помочь щенку овладеть новой командой: милое видео

Смотрите видео "актерской игры" собаки:

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится более насыщенной. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только самая лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь.

Как харьковский кот Степан стал звездой сети: смотрите видео