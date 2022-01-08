На кадрах можно было увидеть, как собака играла с котом. Но в один из моментов пушистик решил дать псу лапкой "пощечину".
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Реакция собаки на такие действия была удивительной, ведь она замерла, а потом медленно упала на пол. Хозяева были поражены маленьким "спектаклем" от домашних любимцев.
"Щенок играет с кошкой, впоследствии кот бьет его лапой, а тот падает в замедленной съемке", — подписали хозяева забавное видео.
Людям в социальных сетях очень понравилось видео, и они активно оставляли под ним свои комментарии.
- "Пес пытался показать кошке, что он полностью открыт для нее и не проявляет к ней агрессии, потому что хочет дружить".
- "Да драматично! У него есть будущее в актерском мастерстве, он смог так хорошо сыграть эту роль".
- "Мне совсем не нравится этот кот".
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Смотрите видео "актерской игры" собаки: