Актер Marvel приютил щенка, над которым издевались: за что Дэйв Батиста дает вознаграждение

Актер Дэйв Батиста приютил 3-месячного щенка по кличке Сейдж. Четвероногого нашли с многочисленными травмами, "поедая мусор".

Ветеринары провели щенку операцию по удалению металлической цепи, что впился вокруг шеи животного. Кроме того, у собаки были проблемы с кожей и когтями. Несмотря на сильную боль, "при осмотре щенок продолжал вилять хвостом".

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Дэйв Батиста на своей странице в инстаграм назначил награду за информацию о том, кто издевался над животным.



Сейдж / Фото Humane Society of Tampa Bay

"Я лично вручу 5 тысяч долларов наличными тому, кто предоставит информацию, что поможет найти и арестовать того больного, который это сделал. Также дополнительные 1500 долларов предлагает организация Humane Society", — написал Дэйв Батиста.

Актер продолжает объявлять новую информацию. Батиста отметил, что со щенком все хорошо, однако найти тех, кто издевался над ним, пока не получилось.

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Кроме того, сообщил, что его коллега Микки Рурк пообещал добавить от себя 1 тысячу долларов за сведения о преступнике, а также юридическая фирма предложила еще 5 тысяч долларов.