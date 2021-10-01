Актер Marvel приютил щенка, над которым издевались: за что Дэйв Батиста дает вознаграждение
Источник:Metro
Актер Дэйв Батиста приютил 3-месячного щенка по кличке Сейдж. Четвероногого нашли с многочисленными травмами, "поедая мусор".
Ветеринары провели щенку операцию по удалению металлической цепи, что впился вокруг шеи животного. Кроме того, у собаки были проблемы с кожей и когтями. Несмотря на сильную боль, "при осмотре щенок продолжал вилять хвостом".
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Дэйв Батиста на своей странице в инстаграм назначил награду за информацию о том, кто издевался над животным.
Сейдж / Фото Humane Society of Tampa Bay
"Я лично вручу 5 тысяч долларов наличными тому, кто предоставит информацию, что поможет найти и арестовать того больного, который это сделал. Также дополнительные 1500 долларов предлагает организация Humane Society", — написал Дэйв Батиста.
Актер продолжает объявлять новую информацию. Батиста отметил, что со щенком все хорошо, однако найти тех, кто издевался над ним, пока не получилось.
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Кроме того, сообщил, что его коллега Микки Рурк пообещал добавить от себя 1 тысячу долларов за сведения о преступнике, а также юридическая фирма предложила еще 5 тысяч долларов.Собака – это верный друг, что всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , которое содержит все необходимые для его организму питательные вещества.