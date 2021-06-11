Пес с волшебными ушками и мордой-сердечком: акита Боб завоевывает сеть

10-месячный пес породы акита-ину быстро завоевывает популярность в инстаграме. Это происходит благодаря специфической особенности – у песика очень пушистые и милые ушки.

Полное имя собаки – Боб Янагида. Пес живет в Японии и уже имеет почти 6 тысяч подписчиков в инстаграме.

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Боб – жизнерадостный красавчик / Фото instagram / @yanagida_bob_akita

Замечательные фотографии с псом собирают тысячи лайков. Голова собаки действительно своей формой напоминает сердечко.

Боб – длинношерстный акита-ину, поэтому он имеет такой пышный волосяной покров вокруг головы. Этот подвид породы менее распространенный и довольно редкий – именно поэтому люди удивляются таким песикам.

Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

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Боб покоряет сеть своим видом