У известной семьи аистов Одарки и Грицько вылупился первый птенец

Утром 4 мая в селе Леляки Пирятинской общины на Полтавщине произошло большое счастье. В семье аистов Грицька и Одарки вылупился первый птенец.

Это можно было заметить на трансляции из гнезда перелетных птиц, что круглосуточно ведется на ютубе.

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Рождение аиста

В объектив камеры 4 мая около 06:15 попала радостная весть. У аистов Одарки и Грицька, проживающих на Полтавщине, наконец вылупился птенец.

Во время такого важного события в гнезде находились оба супруга. При этом на видеотрансляции можно увидеть, что пара по очереди высиживает яйца: пока одна птица летает за едой или травой для гнезда, другая заботится о детенышах.

Кадры из видеотрансляции из гнезда Грицько и Одарки / канал аист Грицько

Что известно об аистах

Видеокамеру возле гнезда изначально планировали установили еще в 2021 году, однако полномасштабное вторжение внесло свои коррективы в план. Приборы для наблюдения, которые на тот момент находились на Харьковщине, работник парка скрыл в погребе. К идее вернулись уже после освобождения этой части области.

В мае 2023 года трансляцию запустили на ютуб-канале "Пирятинский", однако уже через месяц ее приостановили. Причиной стало требование СБУ – в объектив камеры попадала часть автотрассы. Однако 10 марта 2024 года угол обзора камеры изменили и желающие снова могут посмотреть трансляцию – однако уже на канале "Аист Грицько".

Видеоданные о аистах в дальнейшем используют студенты кафедры экологии и зоологии Киевского университета имени Тараса Шевченко.