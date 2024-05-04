Це можна було помітити на трансляції з гнізда перелітних птахів, що цілодобово ведеться на ютубі.

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Народження лелеченяти

В об'єктив камери 4 травня близько 06:15 потрапила радісна звістка. У лелек Одарки та Грицька, що проживають на Полтавщині, нарешті вилупилося пташеня.

Піл час такої важливої події у гнізді перебували обоє з подружжя. При цьому на відеотрансляції можна побачити, що пара по черзі висиджує яйця: поки один птах літає по їжу чи траву для гнізда, інший дбає про дитинчат.

Кадри з відеотрансляції з гнізда Грицька та Одарки / канал лелека Грицько

Що відомо про лелек

Відеокамеру біля гнізда спочатку планували встановили ще у 2021 році, однак повномасштабне вторгнення внесло свої корективи в план. Прилади для спостереження, які на той момент перебували на Харківщині, працівник парку приховав у погребі. До ідеї повернулися вже після звільнення цієї частини області.

У травні 2023 року трансляцію запустили на ютуб-каналі "Пирятинський", проте вже через місяць її призупинили. Причиною стала вимога СБУ – в об'єктив камери потрапляла частина автотраси. Проте 10 березня 2024 року кут огляду камери змінили і охочі знову можуть переглянути трансляцію – проте вже на каналі "Лелека Грицько".

Відеодані про лелек надалі використовують студенти кафедри екології та зоології Київського університету імені Тараса Шевченка.